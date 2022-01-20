АМКУ вирішив перевірити продаж "Кримського титану"

Угода не була погоджена з антимонопольним органом.

Антимонопольний комітет вирішив перевірити продаж заводу "Кримський титан" в окупованому Армянську компанією "Юкрейніан кемікал продактс", що входить до Group DF.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

У кінці грудня 2021 року Group DF повідомила, що "Юкрейніан кемікал продактс", раніше відома як "Кримський титан", продала всі свої активи в Криму компанії "Російський титан" з міста Петрозаводська (Карелія, РФ). За умовами угоди все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу "Кримський титан" перейшло у власність покупця.

АМКУ заявив, що угода не була погоджена з ним.

Тому він за власною ініціативою розпочав дослідження за фактом набуття контролю над активами "Юкрейніан кемікал продактс", щоб перевірити, чи потребувала угода дозволу та чи є такі дії порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Якщо будуть встановлені порушення, "Юкрейніан кемікал продактс" можуть оштрафувати на суму в розмірі до 5% річної виручки.

Нагадаємо, що Group DF раніше повідомляла, що не контролювала завод у Армянську з 2016 року і тому шукала можливість його продажу.

У 2014 році українське ПрАТ "Кримський титан" було перереєстровано з Армянська на Київ, потім Group DF перейменувала його на "Юкрейніан кемікал продактс", яке належить німецькій Ostchem Germany GmbH.