Назарбаєв та імперія Путіна
Назарбаєв та імперія Путіна
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Печерський райсуд призначив Порошенку особисте зобовʼязання
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Під Печерським судом Києва на мітингу на підтримку Порошенка відбулись сутички (оновлено)
Поклонська не стане послом Росії в Кабо-Верде
Поклонська не стане послом Росії в Кабо-Верде
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
Російська військова техніка стала табором за 200 км на північ від Києва, – СІТ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
США цього тижня запровадять санкції щодо чотирьох проросійських агентів в Україні, - WSJ
ГоловнаЕкономікаБізнес

АМКУ вирішив перевірити продаж "Кримського титану"

Угода не була погоджена з антимонопольним органом.

АМКУ вирішив перевірити продаж "Кримського титану"
Фото: infoindustria.com.ua

Антимонопольний комітет вирішив перевірити продаж заводу "Кримський титан" в окупованому Армянську компанією "Юкрейніан кемікал продактс", що входить до Group DF.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

У кінці грудня 2021 року Group DF повідомила, що "Юкрейніан кемікал продактс", раніше відома як "Кримський титан", продала всі свої активи в Криму компанії "Російський титан" з міста Петрозаводська (Карелія, РФ). За умовами угоди все рухоме та нерухоме майно колишнього заводу "Кримський титан" перейшло у власність покупця.

АМКУ заявив, що угода не була погоджена з ним.

Тому він за власною ініціативою розпочав дослідження за фактом набуття контролю над активами "Юкрейніан кемікал продактс", щоб перевірити, чи потребувала угода дозволу та чи є такі дії порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Якщо будуть встановлені порушення, "Юкрейніан кемікал продактс" можуть оштрафувати на суму в розмірі до 5% річної виручки.

Нагадаємо, що Group DF раніше повідомляла, що не контролювала завод у Армянську з 2016 року і тому шукала можливість його продажу.

У 2014 році українське ПрАТ "Кримський титан" було перереєстровано з Армянська на Київ, потім Group DF перейменувала його на "Юкрейніан кемікал продактс", яке належить німецькій Ostchem Germany GmbH.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також