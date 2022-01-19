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"Нафтогаз": претензії АМКУ стосуються контракту з "ЙЕ Енергією"

НАК переклала відповідальність на попередній менеджмент.

"Нафтогаз": претензії АМКУ стосуються контракту з "ЙЕ Енергією"
Фото: oilpoint.com.ua

"Нафтогаз України" заявив, що претензії Антимонопольного комітету до газопостачальної компанії "Нафтогаз Трейдинг" стосуються минулорічного контракту з "ЙЕ Енергією".

Пресслужба "Нафтогазу" наголосила, що угода була підписана в березні 2021 року колишнім менеджментом. Керівником компанії тоді був Андрій Коболєв, відповідний напрямок курував Отто Ватерландер, а безпосереднім підписантом був Віллем Коппульс. Жоден з них більше в компанії не працює.

Угода дозволяла "ЙЕ Енергії" купувати у "Нафтогазу" газ по 7,4 грн за кубометр, - дешевше, ніж це могли робити інші постачальники газу населенню, - а потім перепродувати його за ринковими цінами комерційним компаніям.

"Нафтогаз з жовтня зупинив дію підписаної попереднім керівництвом компанії угоди з ТОВ «ЙЕ Енергія» та таким чином зупинив можливі багатомільярдні зловживання. Борги компанії «ЙЕ Енергія» перед національною компанією за цими угодами не погашені донині. Завдяки розірванню зазначеного контракту нове керівництво Нафтогазу упередило втрати для державної компанії та, відповідно, отримання надприбутків «ЙЕ Енергією» на суму понад 110 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що компанія "ЙЕ Енергія" з групи Дмитра Фірташа постачає український та імпортний природний газ, а також електроенергію побутовим та непобутовим споживачам, реалізує газ постачальникам, які працюють під брендом "Твій газзбут".

Детальніше про контракт між "Нафтогазом" та "ЙЕ Енергією"  йдеться у статті "Річну ціну газу визначили без Кабміну".

Позицію Андрія Коболєва щодо угоди з "ЙЕ Енергія" можна прочитати в його інтерв'ю LB.ua.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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