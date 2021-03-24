Годовую цену газа определили без Кабмина

Вопрос о годовой цене газа для населения близок к разрешению. «Нефтегаз Украины» подписал контракт с «ЙЕ Энергия» , входящей в группу Дмитрия Фирташа, о продаже газа для бытовых потребителей компании в рамках годового продукта, который поставщики запустят с 1 мая. Детали контракта не разглашаются, но по информации LB.ua, в итоге годовая цена газа для населения будет на примерно уровне от 7,4 до 8 гривен за кубометр. Причем, она может быть выгодна не только в отопительный период. По прогнозам летом газ принципиально дешеветь не будет. Договоренность «Нефтегаза» и «ЙЕ Энергия» практически обнуляет необходимость принятия правительством какого-то специального решения для установления годовой цены, которое ранее инициировал врио министра энергетики Юрий Витренко. Двусторонним контрактом цена уже определена для 85% рынка газа для нужд населения. Учитывая, что вопрос решен без какого-либо регулирования со стороны государства, и у МВФ не должно возникнуть никаких претензий к данной модели.

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«Нефтегаз Украины» договорился о продаже газа с компанией из группы Дмитрия Фирташа ООО «ЙЕ Энергия», которая будет поставлять газ для нужд населения через газсбыты. Этот газ будет продаваться потребителям по годовым контрактам, которые собираются ввести автоматически с 1 мая.

О подписании контракта обе компании сообщили вечером 23 марта, хотя по информации LB.ua, соответствующие договоренности были достигнуты несколькими днями ранее.

«ЙЕ Энергия» поставляет украинский и импортный природный газ, а также электроэнергию бытовым и не бытовым потребителям, реализует газ поставщикам, работающим под брендом «Твій газзбут».

Директор компании Артем Компан отметил, что подписание контракта позволит поставщикам выйти с годовым предложением для населения «и гарантировать стабильные поставки газа в течение года».

Параллельно в НАК сообщили, что готовят новый годовой продукт и для своих клиентов, доля которых среди населения составляет в данный момент около 15%. «Преимуществами такого тарифа (годового) смогут воспользоваться все бытовые потребители», говорится в сообщении. «Нафтогаз» обещает равные возможности всем газоснабжающим компаниям для разработки собственных годовых тарифных планов. По информации LB.ua, о договоренности компаний знали и в Офисе президента, где также были заинтересованы в разрешении ситуации и достижении компромиссов между игроками рынка.

Сколько будет стоить газ

Детали подписанных документов стороны не сообщают, но в пресс-релизе покупателя отмечается, что цена газа будет рыночной.

Исходя из информации «Нефтегаза» следует, что цена, по которой компания будет продавать газ, будет одинакова и для ее клиентов, и для «ЙЕ Энергия». В этом случае разница в цене может возникнуть лишь из-за «маржи». По информации LB.ua в итоге с 1 мая по годовому продукту газ может стоить в пределах 7,4-8 грн.

Фото: apostrophe.ua

По информации LB.ua, что будет с ценой газа в апреле пока окончательно не ясно. Теоретически есть три варианта. Правительство может продлить установленную до конца марта цену 6,99 грн. за кубометр еще на месяц. Но тогда переход на более высокую цену в мае будет более болезненно воспринят населением.

Второй вариант – отпустить цену на апрель. В этом случае цена на месяц вырастет, а в мае с переводом населения на годовой продукт, опять снизится. По прогнозам цена в апреле без правительственных ограничений и с установлением реальной рыночной цены может превысить 8 грн. за кубометр, и тогда возврат ее в пределы 7,4-8 грн. будет заметным послаблением.

Третий вариант – не продолжать действие граничной цены, но договориться с поставщиками, чтоб он все-таки продавали газ по 6,99 и в апреле. По информации LB.ua именно такой вариант правительство и планирует реализовать.

Какой вариант будет выбран, станет известно уже на днях – поставщики газа должны опубликовать цену на следующий месяц до 25 марта. Цена на май должна быть опубликована, соответственно, до 25 апреля. Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) как раз сейчас готовит новый вариант типового договора и правила поставки газа по годовому продукту. Эти правила и будут определять отношения между потребителями и поставщиками газа.

Но годовая цена, даже если она будет на уровне 8 грн. за кубометр, учитывая ожидания на рынке, будет выгодной не только в отопительный сезон, но и летом.

По прогнозам, цена газа на европейских хабах летом принципиально снижаться не будет, а по некоторым данным, возможно даже будет расти. Причина в том, что в Европе в прошлом году и в начале текущего расходовали газ, который с избытком накопили, готовясь к зиме 2019-2020 годов, а новых запасов не сделали. «Газпром» ожидает увеличение поставок газа в Европу в текущем году в полтора раза, поскольку уровень его запаса сократился до 34%. «Это говорит о том, что летом газовый рынок Европы будет работать в режиме "зеленой зимы», – считают в компании.

Анализ, представленный директором «Нефтегазстройинформатика» Леонидом Униговским подтверждает, что цены газа на хабах Европы растут, и тенденции для Украины менее оптимистичные, чем год назад.

Без Кабмина

После подписания контракта «Нефтегазом» и «ЙЕ Энергия» теряет свою актуальность специальное правительственное постановление, которое для введения годовой цены готовилось по инициативе врио министра энергетики Юрия Витренко.

Документ, который обнародовал LB.ua 15 марта предусматривал продажу газа поставщикам для нужд населения напрямую «Укргаздобычей». «Нефтегаз» практически в процессе не участвовал. Но в документе было немало белых пятен. По целому ряду принципиальных вопросов отсутствовала конкретика, и проект был отправлен на доработку. Для подготовки нового варианта проекта решили создать специальную рабочую группу, результаты деятельности которой пока неизвестны. Но сейчас, после подписания контракта между «Нефтегазом» и «ЙЕ Энергией», обслуживающей подавляющее большинство бытовых потребителей в Украине, ситуация изменилась коренным образом. Необходимость в специальном решении Кабмина, во всяком случае, в том виде, в котором оно изначально задумывалось, не просматривается.

Во-первых, у газопоставляющей компании «Нефтегаз Украины» на сегодняшний день порядка 15% рынка бытовых потребителей, у газсбытов – 70%. То есть, для 85% населения вопрос годового предложения по поставкам газа решен, причем без регулирования цены государством. Для поставщиков остальных 15% потребителей деваться некуда – им придется подстраиваться под ситуацию на рынке. Фактически, можно сказать, что единая годовая цена уже есть. Во-вторых, у «Укргаздобычи» останется не так много ресурса. Из добываемых 14 млрд кубометров в год необходимо только для предприятий ТКЭ порядка 6 млрд кубометров. Кстати, до сих пор окончательно не ясно, будет ли отменено в мае ПСО для ТКЭ. LB.ua направило в Минэнерго запрос на комментарий по поводу актуальности принятия постановления правительства, но пока не получило ответ.

Фото: ua-energy.org Шебелинський НПЗ

По контракту «Нефтегаза» и «ЙЕ Энергия» объем газа не называется, но в 2020 году компания реализовала тоже порядка 6 млрд кубометров газа. Так что, скорее всего, в контракте предусмотрена закупка у «Нефтегаза» приблизительно такого же объема.

К тому же, если до сих пор практические решения правительства по цене газа вызывали у МВФ вопросы, поскольку так или иначе регулировали цену и ограничивали свободу компаний и рынка, то новый контракт «Нефтегаза» и «ЙЕ Энергия» соответствующих вопросов вызвать не должен. Правительство в этот раз к установлению цены, по которому население будет покупать газ, не имеет никакого отношения. Влияние на цену в новой ситуации имеют исключительно условия коммерческого контракта.