Нацкомісія заборонила "Укрпошті" підвищувати тарифи

До кінця листопада тарифи мали зрости на 30%, а потім ще майже на 9%.

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації, відмовила у перегляді пропозицій щодо зміни тарифів АТ "Укрпошта".

Про це повідомляє пресслужба комісії за підсумками засідання 23 березня.

Так, "Укрпошта" пропонувала підвищити граничні тарифи у два етапи. На першому етапі, з моменту набуття чинності пропозицій і до 30 листопада 2021 року, пропонувалося підвищення на 30,6%. На другому етапі, з грудня 2021 року, тарифи пропонували підвищити ще на 8,8%.

19 лютого НКРЗІ провела з "Укрпоштою" робочу нараду, за результатами якої національний поштовий оператор повинен був виправити ряд виявлених недоліків і невідповідність пропозицій "Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв'язку".

"Комісія не отримала від "Укрпошти" належної реакції з приводу виправлення виявлених недоліків", - йдеться у повідомленні.

То ж регулятор вирішив відмовити "Укрпошті" в перегляді пропозицій щодо зміни тарифів у зв’язку з їх невідповідністю до вимог Порядку пропозицій щодо зміни тарифів.

Раніше "Укрпошта" відмовилася обслуговувати пенсіонерів за старими тарифами. За словами гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського збільшення вартості послуг "Укрпошти" на доставку пенсій має скласти 265 млн або 11% до 2020 року.