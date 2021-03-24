Держава отримала 36 млн гривень за першу ліцензію на казино

Державний бюджет отримав за першу ліцензію на казино 36 млн гривень, повідомила у середу Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на своїй сторінці в фейсбуці.

Першим ліцензіатом стало ТОВ "Примум", яке планує відкрити казино в одеському готелі "Гагарін".

Власниками компанії "Примум" є інвестиційні фонди "ЮА Девелопмент" та "Успішний".

Нагадаємо, що гральний бізнес в Україні був офіційно заборонений протягом 11 років.

В 2020 році в Україні було прийнято закон, який легалізує роботу казино та гральних автоматів.

У жовтні Кабмін призначив головою Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого. Він має досвід та знання у сфері менеджменту, міжнародних відносин та фінансів. Учасник бойових дій. Входив до складу національної збірної України на "Іграх Нескорених" в Нідерландах.