Райффайзен Банк прибере з назви "Аваль"

"Райффайзен Банк Аваль" планує змінити назву, прибравши з неї слово "Аваль".

Про це повідомляється в системі розкриття інформації на фондовому ринку.

Акціонери розглянуть питання про зміну найменування на річних загальних зборах 23 квітня.

Повне офіційне найменування українською мовою звучатиме як "Акціонерне товариство «Райффайзен Банк»".

Нагадаємо, що "Райффайзен Банк Аваль" веде свою історію з 1992 року, коли Національний банк зареєстрував його під назвою акціонерний комерційний банк "Аваль".

У 2005 році засновники банку продали його австрійській групі Raiffeisen Int за 1 млрд доларів. З того часу він є частиною міжнародної банківської групи Raiffeisen Bank International та називається "Райффайзен банк Аваль".