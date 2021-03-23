Дистанція, нестабільність та співбесіди у Zoom: як змінюється ринок праці в часи пандемії

Пандемія завдала відчутного удару по світовій економіці. Тисячі підприємств по всьому світу були змушені закритися назавжди або скоротити частину працівників. Вірус наклав на економіку певні обмеження, проте дав і неабиякий поштовх для розвитку нового формату роботи — дистанційного.

Великі зміни та навантаження

Якщо спробувати описати 2020 рік таким, яким його побачив рекрутинг, ймовірно, вийде логічний ланцюг: шок → страх → згортання → трансформація → пристосування та гнучкість → відновлення.

Хтось зупинився на етапі згортання, не пережив спад та не зміг трансформуватись під нові реалії. Інші – пристосувались та стали сильнішими. На відміну від багатьох бізнесів поштово-логістична сфера не мала ані морального права, ані змоги зупинитися, зробити крок назад або стати на паузу, щоб зосередитись на нових реаліях та обміркувати майбутнє. У мить найсуворішого карантину поштові оператори стали ланкою, що поєднала споживачів та магазини. На рівні зі стратегічно важливими об'єктами інфраструктури, поштові оператори по всьому світу продовжували працювати і в локдаун. Через збільшення кількості доставлень, потреба в персоналі, який міг би забезпечити попит зростала щоденно — і це в час, коли світ був наляканий, здається, найбільше.

Фото: надане Галиною Цвіркун

Це був справжній виклик для рекрутингу, навантаженість зросла в декілька разів, рекрутери теж мали швидко адаптуватися. Наприклад у Meest працює всього 5 рекрутерів, які підбирають персонал одразу в 30 країнах, адже ми велика міжнародна компанія й завчасно доставляти посилки нам потрібно не лише в Україні.

У найспекотніший час контакт з потенційним кандидатом у нас відбувався кожні 4 хвилини. У день проводилось в середньому по 22 співбесіди, а за місяць один рекрутер опрацьовував близько 450 заявок. Але і результат такої роботи вагомий — за 2020 рік ми провели десь 5 500 співбесід, закрили 1 100 вакансій, а кількість наших працівників зросла на 30%.

Дистанційна робота — як норма

Дистанція — головне слово 2020 року. За час карантину компанії настільки адаптувалися до віддаленого режиму роботи, що не збираються відмовлятися від нього і по закінченні пандемії. Як свідчить прогноз LinkedIn щодо тенденцій роботи в офісі в 2021 році — коли вірус буде подолано, керівникам компаній таки доведеться переосмислити формат роботи і запропонувати своїм співробітникам більш гнучкий графік.

Згідно з даними індексу впевненості працівників від того ж LinkedIn, який було проведено серед співробітників в США, понад 47% уже зараз впевнені в тому, що після пандемії роботодавці дозволять їм частково залишатися на дистанційній роботі — наприклад в режимі ⅔. У сфері технологій в майбутньому так планують працювати 73% працівників, у сфері фінансів — 67%, а у медіа — 59%.

Щобільше, деякі гіганти уже зробили заяви про те, що не мають наміру повертатися до офісу. Наприклад, Ден Шульман — керівник PayPal планує перевести співробітників до «гібридного» формату: частина назавжди залишиться на дистанційній роботі, частина повернеться в офіс, або буде чергувати роботу в режимі ⅔. А от Dropbox та Microsoft взагалі відмовились від офісів та вже перевели на віддалену роботу своїх працівників.

Зараз перед HR-спеціалістами постають нові виклики: по-перше, продумати як підвищити цифрову грамотність та навички віддаленої спільної роботи серед працівників компаній, а по-друге — вивести нові формули праці, які допоможуть неупереджено та прозоро оцінити ефективність такої роботи.

Електронний документообіг та остаточна цифровізація

Якщо ще кілька років тому електронний документообіг вважався інновацію, у 2021 році він вже є необхідністю. Зараз кожна компанія має на меті скоротити кількість очних комунікацій, а отже й зменшити офлайнові процеси узгодження та підписання документів. Саме тому наразі великі підприємства намагаються перепрограмувати паперовий документообіг в електронний. На щастя сьогодні цифрові документи офіційно є юридично легітимними, їх приймають в податковій та решті державних установ.

Рекрутинг також став більш цифровізованим. Це дуже зручно, адже зараз рекрутери можуть надсилати NDA та решту документи кандидатам заздалегідь, щоб ті мали змогу спокійно ознайомитися з ними в зручних обставинах, а всі питання можна оперативно обговорити й в месенджері. Ще один плюс — кандидатам не потрібно витрачати час, щоб приїхати в офіс компанії для очного інтерв'ю, а рекрутери можуть проводити співбесіди онлайн і опрацювати більше кандидатур.

Фото: надане Галиною Цвіркун

Ринок праці в часи пандемії

Ситуація на українському ринку праці поки що не відновилась після ударів, що завдали хвилі коронавірусної хвороби, та це і не можливо. Адже час від часу жорсткі карантинні обмеження запроваджуються в окремих регіонах країни і досі. За даними Державної служби статистики, рівень безробіття населення станом на ІІІ квартал 2020 року сягнув 9,5%. У 2019 році він становив 7,3%, тобто вплив карантину все ще присутній.

У січні в Україні було зареєстровано майже півмільйона (488 тис) безробітних українців. Протягом останніх місяців ця цифра не зменшується, а йде тільки вгору. Зокрема, проблема безробіття найбільше торкнулась молоді та жінок. Процент відповідей на запитання «Чому ви вирішили змінити роботу?» — «Моя компанія не пережила карантин / мене звільнили через пандемію» — дуже великий.

Хороші фахівці зараз часто не хочуть змінювати місце роботи через нестабільність ринку, а ще частина фахівців відчула комфорт віддаленої роботи та розглядають в якості постійного місця тільки дистанційні позиції. Проте конкуренція серед кандидатів на ринку праці зараз дуже висока. Тому українцям варто бути більш відповідальними під час пошуку роботи.

Кандидатам, які шукають роботу, варто ретельно складати резюме та практикуватися перед онлайн-співбесідами. Інтерв'ю через Skype, Zoom, Hangouts та особисте інтерв'ю — два різних досвіди і до цього потрібно бути готовими. Наприклад, психологи радять кандидатам проходити онлайн-співбесіди стоячи, у цьому є сенс — це допомагає говорити впевненіше, голосніше і залишатися більш зібраним. Також варто заздалегідь налаштувати мозок на сприятливий розвиток подій. Це важливо через те, що жести та міміка також досить часто впливають на сприйняття людини з боку оточуючих. Дуже важливо під час онлайн-зустрічі з рекрутером продемонструвати свої найкращі компетенції. Часом талановиті професіонали можуть залишитись в тіні тільки через невдало сформоване резюме або невпевнену поведінку на співбесіді. Варто пам’ятати: можливості завжди є, потрібно тільки прикласти зусиль, щоб виділитись серед інших.