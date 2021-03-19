Кому біоцидний папір став на заваді?

Освітня сфера — одна з найважливіших та в той же час недооцінених сфер життя країни. Часто люди мріють про ідеальне майбутнє, але забувають, що саме «сьогоднішні зміни визначають день прийдешній». Ми добре це усвідомлюємо і вже більше 20 років активно допомагаємо освітній галузі, інколи навіть випереджаючи час.

15 років тому ми були одними з перших, хто зважився продавати свої книжки в супермаркетах. Тоді нас критикували, вважаючи «солоні огірки і книжки» неможливим поєднанням. Книжки на АЗС — взагалі неподобство. А тепер у супермаркетах, на АЗС створюють великі відділи з продажу книжок.

Коли 10 років тому ми відстоювали ідею, що не чиновники, а саме вчителі мають обирати підручники, за якими навчатимуть дітей, це теж далеко не всім подобалося. Тепер молоді вчителі й не уявляють, що буває інакше.

Коли 5 років тому ми вперше запропонували ідею електронного додатка до підручника, доступ до якого учень отримував через QR-коди, освітні бюрократи теж чинили спротив. Сьогодні такий додаток — це майже вимога МОН.

Кілька днів тому я особисто розповів про ініціативу щодо створення біоцидного паперу. І знову те саме. Левова частка людей зацікавилася ідеєю, громадські організації запропонували співпрацю, а бізнес-партнери — підтримку у подальших дослідженнях. Але у соцмережах з’явилася ціла купа пустих профілів (так званих «ботів»), котрі облили брудом не лише розробку нового паперу чи особисто мене, а й знецінили роботу цілого колективу.

Чи не пов’язана така кількість негативу саме з конкурсом підручників?

Проте, якщо питання щодо паперу виникають, то треба розвіювати міфи. Давайте розбиратися.

1. Чи можна біоцидний папір використовувати у виданнях для дітей?

Так, можна!

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи зазначений папір повністю відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України. Висновок щодо безпечності використання біоцидного паперу, а точніше – «паперу зі вмістом антимікробного компоненту» — для пакування продуктів харчування надала Держспоживслужба України від 30-12-2020, N 1 2.2 - 1 8 - I /30387.

2. Чи дійсно в ЄС заборонено діючу речовину такого паперу?

Ні і ще раз ні.

ЄС заборонив ІНШУ речовину: Polyhexamethylendiamine guanidinium chloride (ПГМГ-ГХ).

Речовина, яку ми застосовуємо, має іншу хімічну формулу — полігексаметиленбігуаніда гідрохлорид відома, як ПГМБ і вона дозволена комісією ЄС.

3. Чи справді папір «антиковідний»?

Поки невідомо! Саме тому у своєму пості я взяв це слово в лапки.

Результатів дослідження, як поводить себе коронавірус на поверхні такого паперу, ще не маємо. Про що й було заявлено під час прес-конференції.

4. Чим унікальний біоцидний папір?

Тим, що шкідливі мікроорганізми не розмножуються на ньому. Адже крім вірусу Covid-19 існує безліч хвороботворних мікроорганізмів, що шкодять людині. Ми замовляли додаткові дослідження в Українському науково-дослідницькому Інститут екологічних проблем, де підтвердили бактерицидні властивості паперу відносно сапрофітних бактерій і бактерій групи кишкової палички.

Сподіваюся, що подана інформація допоможе знайти відповіді на запитання людей, які справді хочуть розібратися.