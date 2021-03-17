Учнів 4 та 9 класів звільнили від підсумкової атестації у 2021 році

Рішення ухвалено через ситуацію з поширенням COVID-19.

Учнів четвертих та дев’ятих класів звільнено від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році.

Відповідний наказ МОН від 3березня №273 зареєстровано в Міністерстві юстиції України, повідомляє пресцетр Міносвіти.

Рішення ухвалено у зв’язку з установленням для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режиму надзвичайної ситуації через поширення COVID-19.

У відповідному документі про освіту учнів, звільнених від ДПА, буде зроблений запис "звільнений(а)".

“МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації здобувачів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів у 2020/2021 навчальному році. Таке рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які закінчують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України COVID-19”, -йдеться у повідомленні.

Рішення набуде чинності у день його публікації в "Офіційному віснику України".

Нагадаємо, раніше МОН дозволило зараховувати результати міжнародних мовних іспитів як підсумкову атестацію з іноземної мови.