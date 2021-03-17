У більшості областей України збережеться похмура погода з опадами

На півдні країни до 9° тепла, у Карпатах - до 7° морозу.

Найближчої доби в більшості областей України збережеться похмура, з опадами погода. Температурний фон трохи знизиться, переважно вдень, але все одно буде вищим за кліматичну норму для цього періоду.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У четвер, 18 березня, у південній і південно-східній частинах України дощ, на решті території невеликий мокрий сніг, удень із дощем, уночі на Прикарпатті помірні опади.

Уночі та вранці на дорогах західної частини України місцями ожеледиця, на південному сході - подекуди туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 1-6° тепла, на півдні країни до 9° тепла. У Карпатах сніг, температура вночі та вдень 2-7° морозу.

У Києві в четвер невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла.

У п'ятницю, 19 березня, в більшості областей України невеликий мокрий сніг, на півдні та сході з дощем. Уночі та вранці на дорогах, окрім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у західних областях 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, в південній частині до 9° тепла. У Карпатах у п'ятницю невеликий сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві в п'ятницю місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.