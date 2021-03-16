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​Весняні канікули у школах Києва почнуться з 18 березня

Садочки та початкові класи поки працюватимуть, як раніше.

​Весняні канікули у школах Києва почнуться з 18 березня
Фото: kyivcity.gov.ua

Київська влада вирішила почати весняні канікули в школах з 18 березня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу в вівторок.

"Київ ухвалив рішення розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів на два дні раніше - з четверга, 18 березня. Садочки та початкова школа поки працюватимуть в звичайному режимі", - сказав Кличко.

Він пояснив, що це пов'язано з різким збільшенням кількості хворих на коронавірус.

Зараз у лікарнях столиці знаходиться понад 3 500 пацієнтів з ковідом чи підозрою, з них 71% в тяжкому стані.

"Це найскладніша ситуація для медиків від початку пандемії. З такими темпами вже за кілька днів місць у лікарнях не буде" - сказав Кличко.

Нагадаємо, що напередодні Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров'я порадили школам та вишам перейти на дистанційне навчання через зростання кількості хворих на ковід.

МОЗ також попросило регіони посилити карантинні заходи, щоб запобігти потраплянню в "червону" зону.

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