Контррозвідники Служби безпеки України на Закарпатті заблокували канал незаконного переправлення громадян Росії до країн Європейського Союзу, Великої Британії та США.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Протиправну діяльність організував мешканець Берегівського району області. Він сприяв іноземцям, зокрема росіянам, в отриманні на фіктивних підставах громадянства Угорщини для подальшого безвізового в’їзду до 162 країн світу.

"Організатор схеми забезпечував підроблення документів, які доводили наявність необхідних підстав. Оформлення документів, що підтверджували набуття громадянства та отримання дозволу для виїзду за кордон, проводилося фігурантом через дипломатичні представництва Угорщини у деяких країнах Європейського Союзу. За відповідні «послуги» фігурант отримував від замовника 25-30 тис. євро. Серед «клієнтів» оборудки були представники криміналітету та організованих злочинних угруповань", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження слідчі провели обшуки за адресами проживання зловмисника. Під час слідчих дій виявлено та вилучено речові докази, що підтверджують його причетність до злочинної схеми.

Фото: ssu.gov.uа

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у лютому на Закарпатті прикордонники відкрили стрільбу, щоб зупинити студентів-нелегалів з Алжиру.

У січні у Чернівецькій, Харківській і Сумській областях СБУ затримала ділків, які переправляли нелегалів через кордон.