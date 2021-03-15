У Польщі 16 постраждалих у ДТП з автобусом українців досі у лікарнях, двоє - у тяжкому стані

Сьогодні буде виписано чотирьох осіб, ще п’ятьох - найближчими днями.

Станом на 15 березня у лікарнях Підкарпатського воєводства Польщі після автокатастрофи українського автобуса 6 березня продовжують перебувати 16 громадян України, двоє з яких – у дуже важкому стані.

Чотирьох українців планують виписати у понеділок, ще не менше п’яти осіб – до кінця тижня, повідомив генконсул України у Любліні Василь Павлюк, передає Укрінформ.

“Зараз у лікарнях ще перебувають 16 осіб, двоє з яких – у дуже тяжкому стані. Сьогодні упродовж дня буде виписано чотирьох осіб”,- повідомив Павлюк.

Він додав, що з двох українців у важкому стані одна пацієнтка лікарні в Перемишлі перебуває в комі, а пацієнта лікарні з міста Любачів планують у понеділок транспортувати гелікоптером до лікарні в Жешуві.

У вівторок ті найближчі дні з лікарень планують виписати ще не менше п’ятьох осіб. У деяких випадках їх перевезення в Україну вимагатиме спеціального транспорту. Як повідомив Павлюк, з органами влади регіонів, звідки походять постраждалі, вирішуватиметься питання щодо виділення транспорту для їх перевезення додому.

Як повідомляли, ДТП з українським автобусом сталася у ніч на 6 березня поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням "Познань - Херсон", в якому перебували 57 осіб, у тому числі двоє водіїв, перекинувся, з'їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице.

Унаслідок катастрофи п’ять людей загинули, 35 потрапили до лікарень. Того ж дня ввечері група з 24 українців, які потрапили в аварію, вирушила додому.

Тіла загиблих: двох жінок з Кривого Рогу, жінки з Одеси та чоловіків з Тернопільщини та Хмельниччини, - вже доставили в Україну.