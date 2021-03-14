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В автотрощі на Хмельниччині постраждала жінка

 Всі обставини події з’ясовують правоохоронці.

У Хмельницькій області рятувальники деблокували травмовану 43-річну жінку з понівеченого внаслідок ДТП автомобіля.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

“13 березня о 14:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася поблизу с. Ташки Славутського району”, – йдеться у повідомленні.

Як виявилось, внаслідок жінка травмувалася внаслідок автотрощі автомобіля FIAT Doblo, яку затисло всередині салону понівеченими металевими конструкціями.

“Бійці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального обладнання спершу від’єднали акумуляторну батарею від живлення, після чого деблокували потерпілу з металевої пастки та передали працівникам екстреної медицини для надання необхідної медичної допомоги”, – йдеться у повідомленні.

Наразі всі обставини події з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, у Житомирській області біля села Оліївка сталася ДТП: дві особи загинули, ще 2 отримали травми різного ступеню тяжкості.

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