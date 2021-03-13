Патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, він намагався з ними "домовитися".

Увечері в п'ятницю, 12 березня, у Миколаєві кілька патрульних машин переслідували у центрі міста автомобіль Range Rover, який намагався втекти від патрульних. Як виявилося, ним керував чиновник Миколаївської ОДА.

Про це пише novosti-n.org.

“Рендж Ровер” їхав по проспектом Центральним з боку вул. Декабристів в напрямку Пушкінської. При повороті на вул. Фалєєвська водій не включив сигнал повороту. Екіпаж патрульного автомобіля, який помітив це, подав водієві сигнал про зупинку. Однак автомобіль тільки додав швидкості”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські поїхали за авто і протягом 10-15 хвилин ганялися за Рендж Ровер по всьому центру Миколаєва. Автомобіль неодноразово порушував правила дорожнього руху, зокрема проїжджав на червоний сигнал світлофора. Зрештою кілька автомобілів патрульної поліції “затиснули” Рендж Ровер з усіх боків на вул. Нікольській, в районі перетину з вул. Соборною.

Водій вийшов з авто і спробував “домовитися” з патрульними, у ході спілкування з водієм поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водій визнав, що пив віскі, проте від пропозиції пройти медичне обстеження або на місці, або в нарколабораторії відмовився.

“За кермом Рендж Ровера був якийсь Бурда Ігор Володимирович. На сидінні авто лежала його візитна картка, з котрої було, що її власник є помічником народного депутата України. На сайті Верховної Ради такого “помічника” виявити не вдалося. Допоміг сайт електронних декларацій - там Ігор Володимирович Бурда значиться як головний фахівець управління капітального будівництва Миколаївської облдержадміністрації”, – йдеться у повідомленні.

На своїй сторінці у соцмережі Facebook Ігор Бурда зазначив, що він “політичний діяч”. Видання зазначає, що на місцевих виборах восени 2020 року він балотувався в депутати Миколаївської міськради від партії “Слуга народу”.

Відносно чиновника і "політичного діяча" поліцейські склали відразу кілька протоколів за різними статтями адмінкодексу України, в тому числі і за ст. 130 – "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції".

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім написав у Facebook, що отримав підтвердження про випадок в у поліції.

“Виявилося, що посадовець ОДА, який відзначився в п’ятницю увечері в спробі втекти від правоохоронців, ще й намагався «порешать» з патрульними. Особисто для мене, ситуація вдвічі неприємна, бо Ігоря Бурду я знаю доволі давно і від кого, від кого, – а від нього такої поведінки не очікував. Своєю учорашньою поведінкою він спаплюжив не себе, а людей, які довірили йому бути кандидатом в депутати від “Слуги народу” на окрузі та статус держслужбовця”, – зазначив голова облдержадміністрації.

Він зауважив, що його реакція, як голови ОДА, буде миттєвою і неупередженою: "Індульгенції не буде ні для кого!!!”.

“Саме тому, в понеділок вранці чекаю на заяву про звільнення від Ігоря Бурди. Сподіваюся, що ця ситуація стане уроком для інших держслужбовців”, – додав Кім.

Кім також дав доручення керівнику держслужби області провести додаткове ознайомлення посадовців з етичним кодексом українського держслужбовця та посилити роботу в напрямку транспортної дисципліни.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху», який підвищує штрафи за водіння в нетверезому стані.