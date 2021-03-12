Окупанти стріляли з мінометів біля Катерінивки та Південного

На дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом поточної доби, 12 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", у передмісті населених пунктів Катерінивка та Південне, окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу Старогнатівки, збройні формування РФ обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів, а біля селищ Тарамчук та Піски – ще й зі стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Гнутове, загарбники вели вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного, що на Приазов’ї - з ручних протитанкових гранатометів. У цьому ж напрямку було помічено інженерні обладнання позицій військ противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на дії російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.