У Києві ввели обмеження на в'їзд вантажівок через снігопад

Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила обмежити в'їзд вантажівок у Київ через снігопад.

"12 березня у столиці спостерігається погіршення погодних умов: снігопад та сильний вітер, на дорогах – ожеледиця. У зв’язку із цим, із 17:00 почне діятиме тимчасове обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва", - йдеться в повідомленні.

Обмеження на в'їзд покликане зменшити затори на дорогах та полегшити прибирання снігу.

Великогабаритний транспорт буде запускатися до міста залежно від погодних умов та ситуації на дорогах.

Мерія також попросила водіїв не користуватися особистим авто під час снігопаду, а також не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених місцях.

Нагадаємо, що в Києві вдень 12 березня почався значний сніг. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко звернувся до керівників підприємств і установ міста з пропозицією оголосити короткий день через погіршення погодних умов.