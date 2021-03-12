Іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору з вартістю 1,3 млрд гривень

Асфальтобетонного заводу, який вказано у документації, взагалі не існує, за його "адресою" знаходиться пустир.

У Харківській області іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору щодо ремонту дороги державного значення.

Фінансування мали забезпечити з державного бюджету, очікувана вартість становила понад 1,3 млрд гривень, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Під час аналізу тендерної документації співробітники СБ України виявили, що менеджмент іноземної комерційної структури, яка брала участь у торгах, надав підроблену документацію. Через недостовірно подану пропозицію компанія мала всі шанси стати переможцем тендера. Установлено, що асфальтобетонного заводу, який вказано у документації, взагалі не існує, за його «адресою» знаходиться пустир", - йдеться у повідомленні.

За висновками експертів, виконання робіт недоброякісним підрядником могло призвести до розкрадання десятків мільйонів бюджетних коштів. Завдяки своєчасному інформуванню СБУ керівництво держпідприємства відхилило тендерну пропозицію іноземної компанії через порушення ними законодавства.

СБУ не розкриває назви компанії-порушника. На сайті торгів Zakupki.prom.ua є інформація про призупинення тендеру на середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-03 Харків – Золочів – контрольно-пропускний пункт "Олександрівка" на ділянці км 9+000 – км 62+976. Очікувана вартість проєкту - понад 1,3 млрд гривень.

Двох учасників торгів було дискваліфіковано, одного з них – за брехню про асфальтобетонний завод. Це компанія "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ". Замовник торгів, тобто Укравтодор у Харківській області, виявив невідповідності у документації.

Компанія протягом 24 години виправила невідповідності, але надана копія атестату виробництва на асфальтобетонний завод не відповідала кваліфікаційним вимогам. Замовник вимагав надати підтвердження атестації асфальтобетонних заводів на виготовлення асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей. Фірма надала атестат, виданий ДП "Харківський облавтодор", який забезпечує лише відповідність фізико-механічних властивостей асфальтобетонних сумішей вимогам ДСТУ. Атестат виробництва відсутній, що в свою чергу не дає можливості приготування щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей.

Згідно з даними YouControl, засновниками компанії є два громадянина Туреччини: Четінджевіз Іхсан та Четінджевіз Онур. Також є бенефіціарний власник - громадянин України Олег Фаріон. Компанія "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" є переможцем багатьох інфраструктурних тендерів в Україні, зокрема і щодо Гаванського мосту. На сайті YouControl також вказано, що Ісхан і Онур Четінджевіз перебувають під турецькими санкціями. Також компанія фігурувала в кількох кримінальних провадженнях.

У липні 2020 в приміщеннях Onur Group проводили обшуки у межах провадження проти ексочільника Укравтодору Славмовіра Новака.

За даними "Наші гроші", Служба автомобільних доріг у Львівській області є найбільшим підрядником для "Онуру": за період 2016-2020 років компанія перемогла у 174 тендерах на загальну суму 6,51 млрд гривень.