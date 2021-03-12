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Українські моряки із затонулого судна "Волго Балт 179" прибули в порт Констанци

Вони проходять медогляд.

Українські моряки із затонулого судна "Волго Балт 179" прибули в порт Констанци
Фото: twitter.com/olegnikolenko_

Українські моряки, врятовані із затонулого в Чорному морі біля берегів Румунії судна "Волго Балт 179" (Volgo Balt 179), прибули в порт Констанци.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Volgo Balt 179: Врятовані українські моряки прибули до порту Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає", - написав він у своєму Twitter.

Ніколенко додав, що зараз морякам надають необхідну консульську допомогу.

Нагадаємо, 11 березня біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. Рятувальникам вдалося врятувати десятьох моряків, двоє людей загинули, ще один моряк зник безвісти. Судно пішло на дно за 76 миль від берегу.

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