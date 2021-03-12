Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 11 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Пищевик, противник відкривав вогонь у бік наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Талаківки - зі стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських захисників неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності угруповання "Північ". Бойовики застосували гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Стан його здоров’я - задовільний. Бійця доставили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу.

"Метою дій окупанітв, як і у попередні дні, було провокування Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь та подальшого звинувачення в обстрілах населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури тимчасово окупованих територій", - зазначили у штабі.

Зокрема, російські найманці здійснили низку провокацій в районі населених пунктів Золоте 4 та Новозванівка Луганської області, які були спрямовані на реалізацію чергового інформаційного кейсу антиукраїнської спрямованості. У підсумку, створено штучну напруженість навколо ділянки розведення Золоте, в межах якої російсько-окупаційні війська вже другий місяць поспіль проводять роботи невизначеного характеру, про що систематично повідомляється у звітах СММ ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 12 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню - поблизу населеного пункту Піски. Збройні формування РФ відкривали провокаційний вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, керівник української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент Леонід Кравчук заявив, що Україна не готує наступу на Донбасі, але готова захищатися від Росії та її бойовиків.