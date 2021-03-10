Кравчук: загрози на Донбасі є, ми будемо відповідати на них дзеркально

"Ми готові захищати свою землю. Ми не будемо нападати першими".

Керівник української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент Леонід Кравчук заявив, що Україна не готує наступу на Донбасі, але готова захищатися від Росії та її бойовиків.

Про це він сказав у коментарі телеканалу "Дом".

"Ми готові захищати свою землю. Ми не будемо нападати першими, ніколи цього не робили. Україна всю історію ніколи не проявляла агресію, вона завжди захищалася від ворогів, і сьогодні вона захищається від російського ворога. Кажу, як є", - сказав Кравчук.

Він додав, що він як керівник Контактної групи відчуває підтримку зі сторони Заходу, і висловив впевненість, що там чітко розуміють, хто є агресором на Донбасі.

"Кожен день я чую заяви в Вашингтоні, в Брюсселі, що Європа все більше розуміє, хто виступає агресором - Росія. Сполучені Штати Америки заявляють, що суверенітет України не залишиться без допомоги, допомога буде нарощуватися. Таким чином світ не буде байдужий до тих спроб, якщо хтось зважиться таким способом випробовувати світ і далі. Думаю, він поплатитися дуже серйозно", - сказав Кравчук.

"Ми не можемо не бачити загроз. Вони є, і на загрози ми будемо відповідати адекватно, будемо відповідати дзеркально. Не починаючи, не інспіруючи, не провокуючи якісь небезпечні дії для миру та життя людей", - додав Кравчук.

Нагадаємо, що за останню добу на Донбасі зареєстрували одразу два десятки порушень режиму тиші.

Представник ОРДО від України в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що Москва готує військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО "російських миротворців".