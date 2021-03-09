Росія готує військову провокацію для введення "миротворців" на Донбас, - Гармаш

Метою провокації і введення "миротворців" може стати створення на Донбасі "нової реальності".

Москва готує на Донбасі військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО "російських миротворців".

Про це у Facebook повідомив представник окремих районів Донецької області в ТКГ від України Сергій Гармаш.

За його словами, раніше Німеччина і Франція в рамках "нормандської четвірки" завершили роботу над "пропозицією по кластерах" - комплексом заходів, на базі яких можна створити дорожню карту припинення війни. З огляду на це Росія, не бажаючи припинення бойових дій, змушена вдаватися до провокацій.

"Незадоволені ситуацією в Н-4 (західними "пропозиціями по кластерам") і з огляду на втрату ініціативи, росіяни готують на Донбасі військову провокацію, яка може стати приводом для введення в ОРДЛО "російських миротворців". Побоюючись, що провокація може викликати контрнаступ ВСУ - готуються до оборони", - написав Гармаш, коментуючи інформацію Східної правозахисної групи щодо підготовки бойовиків в ОРДЛО до військових дій.

На його думку, метою провокації і введення "миротворців" може стати створення на Донбасі нової реальності, "яка зробить невигідні для Росії германо-французькі "пропозиції по кластерах" вже не актуальними, і дозволить законсервувати конфлікт за абхазьким зразком - з "громадянами РФ" на лінії розмежування”.

"Тобто, переформатування регіону в, по суті, військову базу РФ під виглядом безлюдних "ДНР" - "ЛНР", і можливість відновлення військових дій в будь-який потрібний Москві момент", - зазначив Гармаш.

"Раз сценарій з приєднанням України до "ДНР-ЛНР" не виходить, а геополітичний фон стає несприятливим, - Москва починає грати вдовгу ... Тому важливо відрізнити провокацію від наступу, правильно оцінювати дії противника і реагувати адекватно, не даючи приводу для введення "миротворців", - резюмував він.

Нагадаємо, 8 березня громадська організація "Східна правозахисна група" заявила, що в окупованих Росією районах Донецької та Луганської областей активно готуються до бойових дій.

За інформацією правозахисної організації, з Росії ночами почали заходити колони вантажівок з дизельним пальним, а протягом лютого місцеві жителі бачили дві колони з військовою технікою.

Впродовж лютого з командирами підрозділів незаконного військового формування "ЛНР" проводились заняття з координації дій з іншими підрозділами в умовах бойових дій.

На початку березня окупаційна влада на Донбасі заявила про вихід з перемир'я і дозволила своїм військам відкривати "попереджувальний вогонь".