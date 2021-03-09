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СБУ спільно з іспанськими правоохоронцями ліквідувала канал контрабанди кокаїну

На Київщині затримали громадянина під час отримання посилки з приблизно 0,5 кг наркотику.

СБУ спільно з іспанськими правоохоронцями ліквідувала канал контрабанди кокаїну
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України, у співпраці з Цивільною Гвардією Іспанії, ліквідувала канал контрабанди кокаїну. Співробітники спецслужби вилучили одну із партій наркотику вагою півкілограма, яка була відправлена до України із Євросоюзу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"На Київщині співробітники СБУ затримали громадянина однієї із країн Закавказзя під час отримання міжнародного поштового відправлення з Іспанії. У ньому, в середині побутового пристрою, було приховано приблизно 0,5 кг кокаїну", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру за ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу.

Фото: ssu.gov.ua

"Служба безпеки України висловлює окрему вдячність Цивільній Гвардії Королівства Іспанія за спільну роботу у боротьбі з міжнародним наркотрафіком", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні минулого року поліція Іспанії провела найбільшу за 10 років операцію проти "російської мафії".

На початку березня у базі осіб, які переховуються від слідства, з'явився файл підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія. Зазначалося, що Шарій Анатолій Анатолійович з датою народження 20 серпня 1978 року розшукується Управлінням СБУ у місті Києві.

Адвокат Шарія повідомив, що той наразі перебуває в Іспанії.

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