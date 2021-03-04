Дунайське пароплавство повідомило про обшуки СБУ

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" повідомило, що 3 березня співробітники управління Служби безпеки Одеської області провели обшуки на підприємстві у зв’язку з розслідуванням справи щодо дочірньої компанії BSC Business Shipping Company.

Про це повідомила пресслужба ПрАТ у фейсбуці.

Зазначається, що обшуки проводяться на підставі ухавали Приморського районного суду Одеси.

"Українське Дунайське пароплавств" наголошує, що створює всі необхідні умови для роботи правоохоронників, однак вважає обшуки недоцільними.

"Українське Дунайське пароплавство створює всі необхідні умови для роботи представників правоохоронних органів. Співробітниками компанії надається вся запитувана інформація. У той же час наголошуємо, що подібні дії представників СБУ виглядають перебільшеними та недоцільними у поточній ситуації – УДП відкрите та готове до співпраці. Окрім того, дії правоохоронців унеможливлюють виконання програми президента України Володимира Зеленського щодо залучення іноземних інвесторів та партнерів, підривають мікроклімат всередині компанії, перешкоджають роботі, негативно впливають на ділову репутацію та імідж підприємства, а також завдають матеріальної шкоди пароплавству, що у свою чергу вже унеможливило виплату заробітних плат співробітникам та морякам", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом УДП має намір звернутися до Кабінету міністрів, Міністерства інфраструктури, Офісу президента та центрального керівництва СБУ для "пошуку цивілізованих шляхів співпраці".

"УДП будує відносини з правоохоронними органами України на принципах відкритості, прозорості та конструктиву. Компанія завжди відкрита до співпраці та готова допомогти у проведені слідчих дій, а також надати доступ до всієї необхідної для розслідування інформації", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, 8 жовтня минулого року в одеських офісах ОПЗЖ провели обшуки у справі про незаконний продаж барж Дунайського пароплавства.

Пізніше співробітники Служби безпеки заблокували протиправну діяльність комерсантів, які привласнили судна ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство", яке підпорядковується Міністерству інфраструктури. Оперативники спецслужби встановили, що оборудку було організувало у 2017-2018 роках керівництво однієї з комерційних структур, яка орендувала у пароплавства 32 баржі. Потім зловмисники незаконно перевезли судна до однієї з країн Чорноморського басейну і переобладнали їх. Після цього баржі за підробленими документами використовувалися в Україні.

Українське Дунайське пароплавство - одна з найбільших судноплавних компаній і в Україні, і в Придунайському регіоні. На сайті компанії сказано, що вона виробляє 20% транспортної продукції вздовж 2400 км від гирла річки Дунай до порту Кельгайм, Німеччина. Флот УДП налічує 75 самохідних суден і 245 одиниць несамохідного флоту.