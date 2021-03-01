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СБУ підготувала запити про міжнародну правову допомогу в справі Шарія

До прокуратури скеровано матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн.

СБУ підготувала запити про міжнародну правову допомогу в справі Шарія
Анатолий Шарий
Фото: RusNext.ru

Служба безпеки України скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу та необхідні матеріали для організації та проведення слідчих дій на території інших країн у кримінальному провадженні по справі Анатолія Шарія.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Також у ході досудового розслідування виявлено факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія". Відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). Ці матеріали також направлено до прокуратури.

Як повідомлялося, у лютому Анатолію Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Його викликали для участі у допиті в якості підозрюваного, однак він не з'явився. СБУ розцінює неявку на допит як переховування від слідства.

Наразі Шарія оголошено у державний розшук.

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