В Україні буде тепло і вітряно

Без істотних опадів, на Прикарпатті до 14° тепла.

У найближчу добу погоду в Україні визначатиме досить тепле повітря, що переміщується з Балтики, очікується зниження атмосферного тиску, а вдень у більшості областей - посилення вітру.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У вівторок, 2 березня, без істотних опадів, лише на сході та північному сході вдень невеликі опади.

Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, удень у західних, східних і південно-східних областях подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході країни до 6° морозу; вдень 2-7° тепла, в західних областях 6-11, на Прикарпатті до 14° тепла; у Карпатах уночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві у вівторок без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

У середу, 3 березня, в Україні без опадів, лише вночі в східній частині невеликий мокрий сніг і дощ.

На дорогах, окрім півдня і сходу, подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний із переходом у південно-західний, 7-12 м/с, вночі на півдні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, на південному заході країни до 12°, у східних і північно-східних областях 1-6° тепла.

У Києві в середу без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла.