Основа вантажу - гігієнічні набори для шкіл та закладів охорони здоров'я.

У понеділок, 1 березня, російська сторона пропустила гуманітарну допомогу для громадян України, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Основа цього вантажу - гігієнічні набори для шкіл та закладів охорони здоров'я.

Фото: facebook.com/UkrdelegationTCG

Про це повідомляє пресслужба української делегації в ТКГ по Донбасу.

"Завдяки відповідним діям Української делегації щойно розпочався перетин КПВВ "Щастя" конвоєм з гуманітарною допомогою, призначеною громадянам України, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Дякуємо представникам міжнародних організацій, зокрема, ООН та ОБСЄ, за сприяння", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомляли, що 24 лютого від управління координації гуманітарних питань ООН до СЦКК надійшов запит на дозвіл перетину КПВВ "Щастя" конвою з гуманітарною допомогою. 25 лютого СЦКК направило представникам Управління координації гуманітарних питань ООН письмові гарантії безпеки та погодження перетину КПВВ "Щастя".

Транспортні засоби з гуманітарним вантажем з представниками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців UNHCR (загалом 11 вантажних автомобілів) прибули на КПВВ "Щастя" о 09:40 26 лютого. Однак о 13:50 російська сторона надала інформацію про відмову в отриманні гуманітарного вантажу.

Представниками ООН було ухвалене рішення про відправлення транспортних засобів до Сєвєродонецька.