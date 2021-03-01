У СЦКК заявили про спроби РФ легітимізувати залучення російських миротворців на Донбас

Російська Федерація спробує легітимізувати питання залучення російських миротворців для врегулювання конфлікту на сході України, повідомили в українській делегації Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Зазначається, що вчора керівник української сторони Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Сергій Салкуцан надіслав главі СММ ОБСЄ ноту про провокаційні дії окупаційних сил.

За наявною в УС СЦКК інформацією, Російською Федерацією проводиться низка заходів, спрямованих на перегляд раніше досягнутих за посередництва СММ ОБСЄ домовленостей про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Зокрема, ці дії РФ спрямовані на оцінку реакції міжнародного співтовариства на можливу участь військовослужбовців ЗС РФ у складі СЦКК як "...єдиного надійного способу для сприяння врегулюванню конфлікту на сході України".

"Так, 27 лютого на позиціях одного з підрозділів 2 АК (зона відповідальності - ТОРЛОУ) була проведена зйомка серії репортажів, в яких акцентується увага на можливості підвищення ефективності контролю режиму припинення вогню в разі залучення до цього процесу російських миротворців. При цьому заявляється, що така оцінка, нібито, була дана представниками СММ ОБСЄ з деяких західноєвропейських країн", - йдеться у повідомленні.

До проведення вищевказаних зйомок були залучені військовослужбовці 2 АК, а в якості знімального реквізиту використовувалися уніформа спостерігачів СММ ОБСЄ і військовослужбовців так званого "представництва ЛНР в СЦКК".

Українська сторона вважає, що подібні провокаційні дії спрямовані на дискредитацію місії та координаційного механізму як ефективного інструменту контролю за режимом припинення вогню.

"Даний факт свідчить про небажання російської сторони виконувати взяті раніше на себе зобов'язання і домовленості, досягнуті сторонами в ході засідань ТКГ і у форматі Нормандської четвірки, а саме в точному дотриманні цих домовленостей і полягає дієвий механізм мирного врегулювання", - зазначається у повідомленні.

Останніми днями у штабі ООС заявляють про те, що російські найманці провокують ЗСУ на відкриття вогню, щоб потім звинуватити в обстрілах. У кількох випадках противник обстрілював українські позиції одночасно із запитом на тишу начебто через обстріл з боку ЗС.

Нагадаємо, формат миротворчої місії на Донбасі вже кілька років є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна за Петра Порошенка розраховувала на повномасштабну місію, яка візьме під контроль усю окуповану територію, включно з держкордоном. Росія пропонувала лише "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

У жовтні 2019 року новий президент Володимир Зеленський висловив ідею про розміщення миротворців тільки на кордоні між Росією і окупованими нею районами Донецької і Луганської областей.