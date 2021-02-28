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У перший день весни у низці областей України буде дощ та невеликий сніг

На дорогах, крім півдня та сходу, подекуди ожеледиця.

У перший день весни у низці областей України буде дощ та невеликий сніг
Фото: facebook.com/ukrgmc.official

У понеділок, 1 березня на Правобережжі та крайньому сході України прогнозують невеликий сніг та дощ.

Про це йдеться на сторінці Укргідрометцентру у соцмережі Facebook.

Така ж погода буде 2-3 березня у східних та північно-східних областях.

У Карпатах помірний мокрий сніг і дощ, а на решті території переважно без опадів.

На дорогах, крім півдня та сходу, подекуди ожеледиця.

“Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, у вівторок на сході країни до 6° морозу, вдень 1-7° тепла, на Закарпатті, а 2 березня в усіх західних областях 6-12° тепла”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, рятувальники застерігають громадян від виходу на кригу водойм у зв'язку з підвищенням температури та відлигою.

Синоптики попереджають про підйом рівнів води у річках Західної України 1-3 березня, вода підніметься на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті.

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