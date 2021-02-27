Рятувальники застерігають громадян від виходу на кригу водойм у зв'язку з підвищенням температури та відлигою.

“Минають останні зимові дні, а з понеділка в Україну ввірветься календарна весна. Але вже зараз ми відчуваємо температурне потепління, сильні морози лишилися позаду, а надворі відлига. В цей період рятувальники вкотре звертаються до громадян з наполегливим проханням не виходити на кригу водойм. Саме зараз лід становить особливу небезпеку!”, – йдеться у повідомлені МВС.

Так, 25 лютого до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпро, 6 рибалок знаходяться на відстані 600 метрів від берега на крижині, що відкололась.

До місця події оперативно прибули надзвичайники. На двох гумових човнах співробітники ДСНС дістались до рибалок та доправили до берега. На щастя, обійшлося без жертв.

26 лютого у м. Подільськ в Одеській області на відстані 10 метрів від берега чоловік провалився під кригу водойми очисних споруд. Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки дістали чоловіка на берег та передали медикам.

Фото: ДСНС

Фахівці Служби порятунку упродовж тижня здійснювали профілактичні заходи поблизу водойм, щоб попередити виникнення надзвичайних подій за участю громадян, які не зважаючи на погодні умови, проводять дозвілля на зимових водоймах.

Нагадаємо, у січні у Львівській та Кіровоградській областях загинуло троє рибалок, які провалилися під кригу.