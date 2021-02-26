Окупанти на Донбасі застосовують заборонену зброю, від початку доби поранено 10 українських бійців

Зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.

Окупанти на Донбасі не припиняють збройних провокацій в районі проведення операції Об’єднаних сил. Станом на 17:00 26 лютого російські найманці десять разів порушили режим припинення вогню, зокрема із забороненого озброєння. Унаслідок дій ворога десять українських бійців отримали поранення і бойове травмування.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, поряд з Водяним, що на Приазов'ї, окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу сім військовослужбовців Збройних Сил України отримали осколкові поранення, ще двоє військових - бойове травмування.

"Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм надається необхідна медична допомога. На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування військової служби правопорядку", - сказано в повідомленні.

Поблизу Пісків окупанти відкривали прицільний вогонь по позиціях українських воїнів зі 120 мм та 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вогнева активність ворога спостерігалася і неподалік Луганського. Тут російсько-окупаційні війська тричі відкривали прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

Поблизу Мар’їнки ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, а біля Кам’янки здійснив кілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Неподалік Невельського внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав осколкові поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На обстріли збройними формуваннями Російської Федерації українські захисники давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Крім того, в штабі ООС зазначають, що у Звіті СММ ОБСЄ від 25 лютого зафіксовано грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців на непідконтрольній уряду України території. Так, на полігоні поблизу населеного пункту Покровка, патруль Місії зафіксував 6 реактивних систем залпового вогню “Град”. Ще 10 танків, 6 самохідних гаубиць "Гвоздика", 3 причіпних міномети "Васільок" було помічено за лініями відведення, поза межами виділених місць зберігання озброєння.

Також російсько-окупаційні війська і надалі здійснюють інженерні роботи щодо вдосконалення існуючих та обладнання нових позицій у районі Донецького аеропорту. Так підрозділами ЗСУ зафіксовано дообладнання фортифікаційних споруд з використанням мішків з піском поблизу пожежного депо ДАПу.

"Наведені факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ і далі демонструють небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - наголошують у штабі.

Учора, 25 лютого, збройні формування Російської Федерації також 10 разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, в тому числі - і з забороненого озброєння. Втрат у лавах ЗСУ не було.