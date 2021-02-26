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СБУ розпочала розслідувати теракт у Хуторі Вільному

Унаслідок підриву на міні загинув 74-річний мирний мешканець.

СБУ розпочала розслідувати теракт у Хуторі Вільному

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом загибелі мешканця Луганщини через дистанційне мінування населеного пункту російськими найманцями.

Про це інформує пресцентр СБУ.

За попередніми даними, терористи здійснили дистанційне встановлення протипіхотних осколкових мін натяжної дії ПОМ-2 на території житлового сектору селища Хутір Вільний Сєвєродонецького району. Від вибуху однієї з них на подвір’ї приватного домоволодіння загинув місцевий житель.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти протипіхотної міни ПОМ-2, які після проведення експертиз будуть долучені до матеріалів відповідного кримінального провадження.

Досудове розслідування за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, який призвів до загибелі людини) Кримінального кодексу України здійснюватиметься під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

ПОМ-2 - протипіхотна міна осколкової натяжної дії, виробництва СРСР та РФ. Встановлюється тільки засобами дистанційного мінування. Використання цього засобу ураження заборонено відповідно до Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їх знищення від 3 грудня 1997 року.

Нагадаємо, 23 лютого збройні формування Російської Федерації зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли Хутір Вільний, а також здійснили дистанційне мінування населеного пункту. Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив 74-річний місцевий мешканець. На його подвір’ї вибухнула міна, внаслідок чого чоловік отримав важкі множинні поранення і згодом помер у лікарні.

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