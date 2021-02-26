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Затриманого з "пістолетом Януковича" київського поліцейського судитимуть за збут наркотиків

Підозрюваний так і не зізнався, як до нього потрапила зброя експрезидента.

Затриманого з "пістолетом Януковича" київського поліцейського судитимуть за збут наркотиків
Фото: Прокуратура Києва

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо київського поліцейського, якого було затримано з наркотиками та "пістолетом Януковича" у вересні минулого року.

Про це повідомила спікерка столичної Прокуратури Надія Максимець.

"Пам’ятаєте поліцейського, якого затримали з наркотиками та «пістолетом Януковича»? Обвинувальний акт відносно нього скерували до суду. Нагадаю, як затримували правоохоронця-наркозбувача. Це була вже четверта оперативна закупка! Під час затримання він чинив опір та намагався позбутися доказів, що добре видно на відео. Вдома у нього знайшли кокаїн, пакети з МДМА, а також близько 900 боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, які він зберігав незаконно", - зазначила вона.

Як повідомлялося, у затриманого також вилучили пістолет, на якому викарбувано: "Януковичу В.Ф. від міністра оборони України Кузьмука".

"За експертизою виявилося, що виявлений пістолет – є саморобним, зібраний з частин різних пістолетів. За функціональними характеристиками відноситься до травматичної зброї. Але затвір, на якому міститься ім’я В. Януковича, був частиною вогнепальної зброї (пістолета Макарова), дійсно колись подарованого експрезиденту", - розповіла Максимець.

Вона додала, що підозрюваний так і не зізнався, як до нього потрапила зброя Януковича. Він заявив, що знайшов цей пістолет.

У прокуратурі уточнили, що досудове розслідування проводилося за фактом збуту працівником поліції наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція статті передбачає покарання від 6 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Обвинуваченого також звільнено з лав поліції.

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