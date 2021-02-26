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Венедіктова: конкурс на посаду голови САП - шалений

Претенденти подали понад 140 заяв на одне місце.

Венедіктова: конкурс на посаду голови САП - шалений
Фото: Макс Требухов

Конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - понад 140 заяв на одне місце.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" розповіла генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

"У нас закінчився дедлайн прийняття документів на посаду керівника САП. Там шалений конкурс – понад 140 заяв на одне місце. Також триває конкурс на заступника, начальника відділу. Зараз важливо, щоб комісія динамічно закінчила цей процес, допустила людей до тестів", - сказала вона.

Венедіктова розповіла, що конкурс - це тести на знання законодавства, загальні здібності, поліграф та співбесіда на доброчесність.

"Усе відкрито, засідання комісії проходять у режимі онлайн. Для нас дуже важливий керівник САП – це буде головний антикорупційний прокурор. Ми готові йому чи їй максимально допомагати. Я розумію всю проблематику й допомагатиму новому керівникові бути ефективним", - наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, наприкінці травня минулого року генпрокурорка Венедіктова звинуватила керівництво і прокурорів САП у бездіяльності. Вона заявила, що в резонансних і актуальних провадженнях, у яких підозри були повідомлені ще два-чотири роки тому, досі не завершено слідство, а винуватих не притягнуто до відповідальності. Через деякий час вона повідомила, що службове розслідування стосовно керівника САП Назара Холодницького виявило порушення в його роботі.

21 серпня Венедіктова звільнила Холодницького.

17 вересня Верховна Радаз третьої спроби призначила парламентських представників до складу конкурсної комісії на зайняття адміністративних посад у САП. Особи представників викликали питання у представників Євросоюзу. Євродепутатка та заступниця голови Делегації парламентського комітету співпраці між ЄС і Україною Віола фон Крамон зазначила, що Україна може втратити безвіз, оскільки "український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності, до вибору голови САП".

У жовтні минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що очікує обрання нового керівника САП протягом найближчих місяців. За словами голови держави, затримка пояснюється значною кількістю бажаючих отримати цю посаду.

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