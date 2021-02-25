Венедіктова: немає підстав відновлювати розслідування щодо Хантера Байдена

Генпрокурорка рада, що Україна не була залучена в американську політику.

Українські правоохоронні органи не поновлюватимуть розслідування закритих справ, у яких фігурував син президента США Джозефа Байдена Хантер.

Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедиктова в інтерв'ю британському виданню The Independent, передає "Інтерфакс-Україна".

Венедіктова зазначила, що українські правоохоронці не мають наміру поновлювати розслідування, і загалом вона рада, що Україна не була залучена в американську політику.

"Це (кримінальні провадження, в яких фігурував Хантер Байден, - ред.) розглянули прокурори, і вони виконали свою роботу, і я не бачу підстав зараз починати це знову", - сказала вона.

"Я хочу сказати, що дуже добре, що наша країна не була залучена в американські вибори. Розслідування було розпочато, тому що були подані певні заяви. Питання не в кримінальній юридичній системі тут, це геополітика. Я не хочу залучатися чи робити коментарі щодо міжнародної політики", - наголосила генпрокурорка.

Стосовно розслідувань доходів Байдена в Китаї та в Україні й імовірності отримання Києвом прохання здійснити перевірку із цього питання, Венедіктова зазначила: "У мене немає інформації за якимись офіційними каналами, тому я не знаю, що відбуватиметься в майбутньому. Але що я можу сказати, це те, що якщо буде розвиток якоїсь ситуації, наша поведінка нічим не відрізнятиметься зараз від тієї, якою вона була перед американськими виборами, коли востаннє порушували це питання".

Нагадаємо, восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським. Причиною стали публікації ЗМІ про те, що президент США чинив тиск на Зеленського, щоб той посприяв у розслідуванні проти одного з основних кандидатів у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена (нині президент США, - ред.) і його сина Хантера.

Це стало приводом для початку процедури імпічменту Трампа.

Трамп стверджував, що Хантер Байден займався корупційною діяльністю в США і Україні, де він свого часу був членом ради директорів газодобувної компанії Burisma. Він заявлял, що Хантер Байден зумів уникнути відповідальності завдяки своєму батькові, однак, не навів будь-яких доказів, які підтверджують його звинувачення.

У травні 2014 року син тодішнього віцепрезидента США Джозефа Байдена Гантер Байден став членом ради директорів Burisma Limited.