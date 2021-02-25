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Путін присвоїв звання генерал-полковника ексватажку терористів "ЛНР" Кузовльову

Підвищення на посаді він отримав за участь у бойових діях щодо окупації України.

Президент РФ Володимир Путін присвоїв звання генерал-полковника одному з колишніх ватажків "ЛНР" Сергію Кузовльову.

Про це повідомляє "Інформаційний спротив".

Кузовльов відомий як командувач російських окупаційних військ на території ОРДЛО в період 2014-2015 років, а саме 2 АК в Луганську, і був відомий як Ігнатов Сергій Юрійович, "Тамбов", "Ігнатов". За участь у бойових діях щодо окупації України Кузовльов отримав підвищення на посаді.

З липня 2015 по серпень 2016 року Кузовльов обіймав посаду командувача 20-ї армії (Воронеж) Західного ВО (Санкт-Петербург) ЗС РФ, потім він став командувачем 58-ї армії (Владикавказ) Південного ВО (Ростов-на-Дону) ЗС РФ. Нині він є першим заступником командувача Південного ВО ЗС РФ.

Відомо, що Кузовльов брав активну участь в обох чеченських війнах - у 1995 і 2000 роках.

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