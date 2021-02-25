МЗС готує візит Зеленського до США і Китаю

Дати поїздок поки що не визначені.

Міністерство закордонних справ готує візит президента Володимира Зеленського до США і турне по Азії, в рамках якого він, зокрема, має відвідати Китай.

Про це розказав заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

Він нагадав, що з адміністрацією США вже налагодили контакт, недавно відбулася телефонна розмова між міністром Дмитром Кулебою та держсекретарем Ентоні Блінкеном. "Триває робота по лінії не лише Державного департаменту, але й Білого дому", - сказав Жовква.

Візитові, ймовірно, передуватиме телефонна розмова між Зеленським та президентом США Джо Байденом. "Безумовно, така розмова відбудеться. Я б не драматизував – не відраховував дні, хвилини й години. Вона буде, так само як буде і взаємний обмін візитами", - сказав Жовква.

Що стосується азійського турне, Зеленський хоче відвідати не тільки Китай, але й Південну Корею, Індонезію та, можливо, інші країни.

"Ведуться переговори дипломатичними каналами, але станом на зараз сказати точну дату візитів неможливо через об’єктивні причини – на жаль, Азійський регіон так само, як і всі інші регіони світу, періодично потерпає від коронавірусу", - сказав Жовква.

Нагадаємо, що єдина поки що поїздка Зеленського до США відбулася в вересні 2019 року. Тоді він виступив на Генасамблеї ООН та провів кілька зустрічей, в тому числі з президентом Дональдом Трампом.

Останнім президентом України, який літав до Китаю, був Віктор Янукович.