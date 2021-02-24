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В Харківській міськраді побили "шаріївців"

Депутати з "Партії Шарія" намагалися виступити проти "політичних репресій".

Депутати Харківської міської ради побилися під час сесії через плакат "Стоп політичним репресіям", який винесли до трибуни представники "Партії Шарія".

Розгорнути плакат "шаріївці" не встигли, оскільки до них підбігли інші учасники сесії. За даними місцевого видання NewsRoom, плакат з рук депутатів Шарія видерли представники "Європейської солідарності", а також члени "Фрайкору" та "Національного корпусу". 

Бійка припинилася після втручання працівників Національної поліції.

В.о. мера Харкова Ігор Терехов попросив депутатів заспокоїтися та не використовувати залу засідань для політичних заяв. "Сесійна зала - не для бійок, не для політичних заяв. Досить тут влаштовувати шоу", - сказав він.

"Шаріївці" в свою чергу попросили поліцію відреагувати на напад.

Нагадаємо, що на початку сесії в Харківській міській раді вдарили депутата від ОПЗЖ Андрія Лесика, який назвав Революцію гідності державним переворотом.

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