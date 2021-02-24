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"Євросолідарність" оскаржить перейменування проспекту Григоренка на Жукова

Перейменування відбувається втретє.

"Євросолідарність" оскаржить перейменування проспекту Григоренка на Жукова
Фото: "Cвітанок"

«Європейська Солідарність» буде оскаржувати в суді рішення Харківської міської ради щодо перейменування проспекту Григоренка на Жукова. Про це повідомила голова Харківської територіальної організації партії, народна депутатка Ірина Фріз.

«Сьогодні відбулось антизаконне дійство в стінах Харківської міської ради. Вчергове попри вимогу фракції «Європейська Солідарність – Харківщина» зняти з порядку денного питання щодо перейменування проспекта Григоренка на маршала Жукова воно було не лише залишене, а й ухвалене руками представників фракцій Блок Кернеса – Успішний Харків, ОПЗЖ, Партії Шарія та «Слуг». Підтримали порушення чинного Закону 57 депутатів міської ради», – констатує Ірина Фріз.

«Європейська Солідарність» подає адміністративний позов про визнання протиправним та скасування рішення Харківської міської ради про перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект Маршала Жукова», – зазначає Ірина Фріз.

Як відомо, депутати фракції блокували трибуну з вимогою зняти питання щодо перейменування проспекту Григоренка з порябку денного. Про це повідомив у Facebook голова фракції Олег Абрамичев.

«Позиція нашої партії є категоричною, адже питання декомунізації – це не формальна процедура, це – публічне ставлення українського народу до радянського диктаторського режиму. Намагання мерії знову, вже втретє, повернути проспекту ім’я кривавого маршала є повністю протизаконними, адже відповідно до чинного законодавства жоден об’єкт топоніміки в Україні не може бути названий на честь особи, яка обіймала керівні посади у вищих органах влади та управління тодішньої Сталінської республіки», – наголосив Абрамичев.

Нагадаємо, у червні 2019 року та в лютому 2020 року Харківська міська рада двічі повертала проспекту ім'я Жукова, але суд двічі скасовував це рішення, оскільки воно суперечить закону про декомунізацію.

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