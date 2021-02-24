Міська рада Харкова втретє повернула проспекту Григоренка ім'я Жукова

Харківська міська рада на сесії в середу втретє перейменувала проспект Петра Григоренка, повернувши йому ім'я радянського маршала Георгія Жукова.

За це проголосували 57 депутатів.

В.о. мера Ігор Терехов назвав перейменування відновленням історичної справедливості.

"Той народ, який не пам'ятає минулого, не має майбутнього. Наш з вами святий обов'язок - [вшанувати] людину, який здобув перемогу над нацизмом. Ми сидимо в цій залі завдяки тому, що народ України під керівництвом Жукова здобув перемогу", - сказав Терехов.

В харківській опозиції впевнені, що перейменування в Жукова знову буде скасоване через суд.

"Ті, хто ініціював таке рішення, роблять це тому, що вирішити нагальні питання життєзабезпечення міста вони не можуть. І тому вони продають своєму електорату питання перейменування в Жукова. Яке знову буде відмінено, в третій раз. Друзі, якщо вас турбує Жуков, то ви його не чухайте, будь ласка", - сказав депутат, засновник Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах.

Нагадаємо, що сучасний проспект Петра Григоренка виник при забудові житлового масиву Селекційна Станція і з кінця 1960-х називався Стадіонна вулиця. У 1983 році її перейменували в вул. 60-річчя СРСР, у 1990-му рішенням виконкому - в просп. Маршала Жукова, а 17 травня 2016 року рішенням губернатора області Ігоря Райніна на підставі закону про декомунізацію - в проспект Петра Григоренка.

У червні 2019 року та в лютому 2020 року Харківська міська рада двічі повертала проспекту ім'я Жукова, але суд двічі скасовував це рішення, оскільки воно суперечить закону про декомунізацію.

Закон "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій" прямо забороняє присвоювати імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади у Комуністичній партії та вищих органах влади Радянського Союзу.

Георгій Жуков підпадає під дію цієї статті, оскільки обіймав низку керівних посад в СРСР, зокрема, був міністром оборони у 1955-1957 роках і членом Президії ЦК КПРС у 1957 році.