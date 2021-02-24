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Призначено нового голову Космічного агентства України

Тафтай очолив відомство з другої спроби.

Призначено нового голову Космічного агентства України
Фото: linkedin.com

Кабінет міністрів призначив новим головою Державного космічного агентства Володимира Тафтая.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді, народний депутат Василь Мокан.

Тафтай у 2019-2020 роках був начальником управління координації космічної діяльності департаменту економіки оборони та безпеки Міністерства економіки, а з вересня 2020 року займав посаду віце-президента ДП "Антонов".

В біографії на LinkedIn Тафтай вказав також, що в 2009-2019 роках працював в бразильсько-українській компанії "Алкантара Циклон Спейс", яка мала надавати послуги з запуску в космос ракетою "Циклон-4".

В 2005-2009 роках Тафтай працював на "Південмаші".

Нагадаємо, що у 2019 році Тафтай був одним з фіналістів конкурсу на зайняття посади голови Держкосмосу, але тоді виграв Володимир Усов.

Співбесіда з Тафтаєм у 2019 році

Усова призначили на посаду голови Держкосмосу 24 січня 2020 року, але вже 16 листопада звільнили.

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