Разумков підписав закон про підвищення штрафів за водіння в нетверезому стані

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав ухвалений парламентом законопроєкт, що підвищує штрафи за порушення дорожнього руху.

Про це інформує пресслужба Ради.

Згідно з законопроєктом, штраф за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год становитиме 340 грн, а за перевищення швидкості більше ніж на 50 км/год - 1,7 тис. грн.

Штраф за керування автомобілем у нетверезому стані становитиме 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік, а за повторне впродовж року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на три роки, за третій випадок протягом року - 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років із конфіскацією автомобіля.

Штраф за втечу з місця дорожньо-транспортної пригоди становитиме від 255 до 3,4 тис. грн.

Закон передано на підпис президентові України Володимиру Зеленському.

Верховна Рада підтримала законопроект №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" на засіданні 16 лютого.