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Харківська міська рада припинила повноваження Кернеса

Формальне рішення було потрібне для призначення перевиборів мера.

Харківська міська рада припинила повноваження Кернеса
Фото: ТСН

Харківська міська рада на своїй сесії у середу припинила повноваження мера Генадія Кернеса, який помер ще в грудні.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Узяти до відома факт смерті харківського міського голови Кернеса Геннадія Адольфовича 16 грудня 2020 року, у зв'язку з чим вважати достроково припиненими з дня смерті повноваження харківського міського голови", - йдеться в рішенні міської ради.

Воно було необхідним для того, щоб Верховна Рада могла оголосити дострокові вибори в Харкові.

Згідно з пунктом 1 частини 11 статті 79 закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження міського голови припиняються достроково, а померла особа звільняється з посади з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Нагадаємо, Геннадій Кернес переміг за результатами першого туру виборів мера Харкова. Він набрав понад 50% голосів, тож другий тур не проводили. Під час виборів політик перебував у німецькій клініці, куди був госпіталізований після перенесеного коронавірусу.

9 грудня на першій сесії міськради Кернеса оголосили мером без присяги. Це аргументували тим, що він уже приносив присягу під час своєї попередньої каденції, тож зараз вона необов'язкова.

Через кілька днів після цього Кернес помер.

Поки не обрано нового мера, його обов'язки виконуватиме секретар міської радаи Ігор Терехов.

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