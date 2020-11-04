Кернеса офіційно визнали міським головою Харкова

За нього віддали голоси 60,34% виборців.

Харківська міська територіальна виборча комісія за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня, офіційно визнала Геннадія Кернеса Харківським міським головою.

Про це йдеться у повідомленні на сайт міської ради.

Згідно з протоколом про результати виборів, за Кернеса віддали голоси 60,34% виборців (195 044 голосів). Загалом участь у голосуванні взяли 323 218 виборців.

"Таким чином міськвиборчком визнав Геннадія Кернеса обраним Харківським міським головою", - зазначила голова комісії Ольга Мозгова.

Кернес є мером Харкова з 2010 року.

Нагадаємо, що на початку вересня Геннадій Кернес захворів на коронавірус, у зв’язку з ускладненням здоров'я виїхав на лікування у Німеччину. На початку жовтня стало відомо, що Кернес отримав негативний тест на ковід.

Про намір балотуватися в мери Харкова заявляв і Михайло Добкін. Проте у жовтні він зняв свою кандидатуру на користь Геннадія Кернеса.