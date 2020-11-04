Абромавічус став представником держави у наглядовій раді Ощадбанку

Кабінет міністрів призначив колишнього міністра економіки, ексгендиректора держконцерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавічуса представником держави у наглядовій раді державного Ощадбанку.

Відповідне рішення було схвалене на засіданні Кабінету міністрів 4 листопада.

Водночас був звільнений член наглядової ради Ощадбанку за квотою президента Юрій Храмов (призначений президентом Володимиром Зеленським у липні 2019 року).

Наглядова рада Ощадбанку 22 жовтня припинила повноваження Юрія Храмова на підставі рішення президента №01-01/838 від 12.10.2020 року про відкликання представника держави у наглядовій раді акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", пише finclub.net.

На посаді члена наглядової ради Ощадбанку, представника держави від президента Юрій Храмов перебував 1 рік і три місяці.

6 жовтня президент Зеленський звільнив Абромавічуса з посади гендиректора "Укроборонпрому". На цій посаді ексміністр економіки перебував з 30 серпня 2019-го.

Нагадаємо, Абромавічус був міністром економіки в 2014-2016 роках.

У лютому 2016 року Абромавічус подав у відставку з посади глави МЕРТ через відсутність підтримки і активної протидії проведеним його командою реформам. Міністр звинуватив народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка в блокуванні роботи МЕРТ і здійсненні тиску.