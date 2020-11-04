Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
В Україні можуть ввести карантин "вихідного дня", - ЗМІ
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
Марків вийшов із в'язниці Опера в Італії (оновлено)
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
​​Гройсман звернувся до Уряду щодо зростання захворюваності на COVID-19: "У вас є 7-10 днів, а далі - катастрофа"
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
Всё, что нужно знать о выборах в США
Всё, что нужно знать о выборах в США
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
Суд в Італії виправдав українського нацгвардійця Марківа (доповнено)
ГоловнаПолітика

Рада ухвалила податкові пільги для сфери культури, туризму та креативних індустрій

За президентський законопроєкт проголосували 293 народні депутати.

Рада ухвалила податкові пільги для сфери культури, туризму та креативних індустрій
Фото: facebook/Евгения Кравчук

Верховна Рада ухвалила в другому читанні президентський законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".

Документ підтримали 293 народні депутати.

Тільки-но законопроєкт підпише президент, пільги у сфері оподаткування чи пільгові кредити стануть доступними.

"Це рішення - без перебільшень, рух уперед для сфери, якій у коронавірусний час найважче. Тепер представники галузі зможуть існувати, плануючи завтрашній робочий день для своїх підприємств та співробітників. А ще – створюючи новий якісний національний культурний, туристичний продукти та продукти креативних індустрій... Ставці ПДВ для культури 7% бути!" - прокоментував ухвалення закону міністр культури Олександр Ткаченко.

Внесений главою держави в липні як невідкладний законопроєкт повинен сприяти здешевленню виробництва та розповсюдження продукції у сфері культури, туризму та креативних індустрій.

Він пояснив, що завдяки законопроєкту:

стане можливим стимулювання попиту та розширення пропозиції суспільно важливих товарів і послуг, серед яких: показ оригінальних музичних творів, фільмів, театральні, оперні, балетні, концертні та інші вистави, діяльність професійних музичних колективів тощо. Для всіх них оподаткування буде зниженим;

зафіксуємо нове поняття “Бюджетний грант”, який стане фінансовою допомогою на проекти для галузі та інституційною підтримкою. Матеріальна підтримка надаватиметься на конкурсній основі;

менша ставка ПДВ дозволить зберегти креативним підприємствам більший обсяг оборотного капіталу для його подальшої реінвестиції в бізнес. Тобто у підприємств залишатиметься більше коштів для покриття витрат і розвитку;

діятиме знижена ставка ПДВ у розмірі 7% для постачальників готельних послуг;

передбачено важливе питання інклюзії людей з інвалідністю. Бо знижена ставка діятиме й щодо публічного показу стрічок, легально адаптованих в україномовні версії для осіб із порушеннями слуху та зору.

"Сьогоднішнє рішення стане поштовхом для культурної галузі до розвитку, у тому числі й через створення нових робочих місць, що унікально в часи пандемії", - додав міністр.

Знижена ставка ПДВ для культурних і креативних індустрій для стимулювання попиту в цих галузях існує в багатьох країнах Європи та світу. У Франції, Іспанії та інших країнах Євросоюзу це дає додатковий поштовх розвитку культури, особливо в умовах кризи.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський підписав закон для підтримки культури і креативних індустрій. Поміж іншого, закон передбачає державну субсидію для кінематографії в обсязі до 100% від кошторису кіно.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також