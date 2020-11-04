Рада ухвалила податкові пільги для сфери культури, туризму та креативних індустрій

Верховна Рада ухвалила в другому читанні президентський законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".

Документ підтримали 293 народні депутати.

Тільки-но законопроєкт підпише президент, пільги у сфері оподаткування чи пільгові кредити стануть доступними.

"Це рішення - без перебільшень, рух уперед для сфери, якій у коронавірусний час найважче. Тепер представники галузі зможуть існувати, плануючи завтрашній робочий день для своїх підприємств та співробітників. А ще – створюючи новий якісний національний культурний, туристичний продукти та продукти креативних індустрій... Ставці ПДВ для культури 7% бути!" - прокоментував ухвалення закону міністр культури Олександр Ткаченко.

Внесений главою держави в липні як невідкладний законопроєкт повинен сприяти здешевленню виробництва та розповсюдження продукції у сфері культури, туризму та креативних індустрій.

Він пояснив, що завдяки законопроєкту:

стане можливим стимулювання попиту та розширення пропозиції суспільно важливих товарів і послуг, серед яких: показ оригінальних музичних творів, фільмів, театральні, оперні, балетні, концертні та інші вистави, діяльність професійних музичних колективів тощо. Для всіх них оподаткування буде зниженим;

зафіксуємо нове поняття “Бюджетний грант”, який стане фінансовою допомогою на проекти для галузі та інституційною підтримкою. Матеріальна підтримка надаватиметься на конкурсній основі;

менша ставка ПДВ дозволить зберегти креативним підприємствам більший обсяг оборотного капіталу для його подальшої реінвестиції в бізнес. Тобто у підприємств залишатиметься більше коштів для покриття витрат і розвитку;

діятиме знижена ставка ПДВ у розмірі 7% для постачальників готельних послуг;

передбачено важливе питання інклюзії людей з інвалідністю. Бо знижена ставка діятиме й щодо публічного показу стрічок, легально адаптованих в україномовні версії для осіб із порушеннями слуху та зору.

"Сьогоднішнє рішення стане поштовхом для культурної галузі до розвитку, у тому числі й через створення нових робочих місць, що унікально в часи пандемії", - додав міністр.

Знижена ставка ПДВ для культурних і креативних індустрій для стимулювання попиту в цих галузях існує в багатьох країнах Європи та світу. У Франції, Іспанії та інших країнах Євросоюзу це дає додатковий поштовх розвитку культури, особливо в умовах кризи.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський підписав закон для підтримки культури і креативних індустрій. Поміж іншого, закон передбачає державну субсидію для кінематографії в обсязі до 100% від кошторису кіно.