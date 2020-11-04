Більшість українців не підтримують рішення КС щодо скасування електронного декларування, - "Рейтинг"

59% українців негативно ставляться до рішення Конституційного Суду щодо скасування електронного декларування та системи доступу до інформації про активи та доходи чиновників.

Такі дані дослідження оприлюднила соціологічна група "Рейтинг".

"Лише 11% опитаних позитивно ставляться до рішення Конституційного суду, 25% - нейтрально, водночас більшість (59%) – негативно. При цьому, серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення, негатив до нього становить 83%", - йдеться в повідомленні.

Найбільш негативно до рішення Конституційного суду ставляться люди старшого віку, мешканці столиці, Західної і Центральної України, прихильники "Європейської солідарності", "Голосу" і партії "Сила і честь".

За даними соцопитування, більшість респондентів (60%) не довіряють Конституційному суду. При цьому серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення про скасування електронного декларування для високопосадовців, недовіра до інституції становить майже 80%.

Майже 60% опитаних підтримують проєкт закону президента, яким пропонується припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду. 27% – не підтримують, 16% – не визначились.

"Рейтинг" також зазначає, що 39% українців добре обізнані щодо рішення Конституційного суду, яким скасували електронне декларування та систему доступу до інформації про активи та доходи високопосадовців, 36% – щось чули про це, водночас, 25% – вперше чують. Найбільш обізнані люди старшого віку і мешканці столиці.

Опитування проводилося 2-3 листопада методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. За його словами, задача МЗС - спільно знайти оптимальні шляхи вирішення створеної проблеми і забезпечити, щоб антикорупційна інфраструктура в Україні діяла належним чином. Ситуацію, що склалася, міністр назвав неприпустимою і висловив підтримку НАЗК.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Володимир Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій. Після цього президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС.