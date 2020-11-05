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Рада провалила голосування за зміни до Бюджетного кодексу

Голосування за Бюджетний кодекс не відбулося.

Рада провалила голосування за зміни до Бюджетного кодексу
Фото: Анна Стешенко

Рада провалила голосування за зміни в Бюджетний кодекс (4100). За його ухвалення проголосували лише 225 депутатів.

"Щойно у Верховній Раді сталася несподіванка, яку насправді ніхто не очікував. Голосування за Бюджетний кодекс не пройшло. Не вистачило одного голосу, проголосували лише 225 депутатів. Це означає, що процес розгляду державного бюджету зупинений", - заявив журналістам заявив народний депутат фракції "Голос" Володимир Цабаль.

За словами нардепа, відповідно до закону, неможливо прийняти бюджет без статей та видатків, які передбачені Бюджетним кодексом.

"Оскільки ми провалили голосування за Бюджетний кодекс, це ставить на паузу і прийняття бюджету на 2021 рік у першому читанні", - додав Цабаль.

Спікер Дмитро Разумков вже дав доручення бюджетному комітету провести термінове засідання, щоб о 12:00 Рада повернулася до розгляду змін Бюджетного кодексу.

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що Верховна Рада розглядатиме проєкт бюджету 5 листопада.

Профільний комітет запропонував збільшити доходи держбюджету-2021 на 20,2 млрд грн та здійснити певний перерозподіл видатків.

Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів.

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