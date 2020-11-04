Україна готується обстоювати невинуватість Марківа в касаційному суді Італії, - Денісова

Касаційний суд може або підтвердити рішення апеляції, або передати на розгляд до іншого апеляційного суду іншого регіону.

Україна готується обстоювати невинуватість українського військовослужбовця Віталія Марківа в касаційному суді Італії після подання відповідної скарги обвинуваченням і потерпілою стороною.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова на брифінгу після прильоту Марківа в Україну.

"Учора, коли ми побачили реакцію сторони обвинувачення, вони очікували, звісно, іншого рішення... Ті дії, які здійснювала сторона обвинувачення і захист потерпілої сторони, зокрема представники цивільного позову до України... Ми готувалися до плану Б. Але коли ми почули, що він невинуватий, що його повністю виправдано, що немає жодних доказів його провини, то... ми зрозуміли, що нам потрібно готуватися до наступного кроку", - цитує Денісову Інтерфакс-Україна.

"Як ми думаємо, сторона обвинувачення подаватиме скаргу до касаційного суду", - зазначила вона.

За словами омбудсмана, 90 днів необхідно почекати повного тексту рішення.

"Потім вони (обвинувачення та представники потерпілої сторони - ред.) подаватимуть скаргу, а потім ми захищатимемо невинуватість Віталія в касаційному суді. Ми будемо, безумовно, дотримуватися всіх норм європейської конвенції з прав людини", - додала Денісова.

Касаційний суд може або підтвердити рішення апеляції, або передати на розгляд до іншого апеляційного суду іншого регіону.

"Ми вважаємо, що якщо апеляційний суд Мілана ухвалив таке рішення, то доказів його невинуватості достатньо для того, щоб ухвалити рішення і підтвердити його касаційним судом", - зауважила омбудсман.

За її словами, докази, надані українським слідством, мали важливе значення. "Коли сторона захисту Марківа представила ці докази суду присяжних, ця перемога і відбулася", - наголосила Денісова.

Відповідаючи на запитання про те, чи подаватиме Марків позов до ЄСПЛ, омбудсмен сказала: "Сьогодні є всі обставини, щоб такий позов подати. Але це, безумовно, вирішуватиме сам Віталій зі своїми адвокатами".

"Потрібно знайти, хто все-таки винен у вбивстві Роккеллі та Миронова, тому ми говоримо про те, що справу не завершено", - додала вона.

Як повідомляли, 4 листопада звільнений за рішенням Апеляційного суду в Мілані український військовий Національної гвардії Віталій Марків повернувся в Україну. Літак з Марківим, а також українською командою, яка боролася за звільнення нацгвардійця, сів на аеродромі НГУ близько 13:30.

Три роки український військовий перебував під вартою в Італії через обвинувачення у причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 2014 року в зоні бойових дій на сході України.

Нагадаємо, що старшого сержанта, командира відділення батальйону ім. Кульчицького (в/ч 3066) Національної гвардії України Віталія Марківа затримали 30 червня 2017 року в Італії за підозрою у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі. Торік у липні суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі.

За версією обвинувачення, Марків нібито був причетний до вбивства за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа і його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули в результаті мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов'янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Апеляційний процес у справі Марківа розпочався 29 вересня. Розгляду оскарження вироку очікували минулої весни, але через пандемію його відклали на осінь. Засідання суду в другій інстанції проходили в апеляційному суді присяжних Мілана.

У травні 2020 року група експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз і Київського політехнічного інституту в межах розслідування кримінального провадження Нацполіцією провела у Слов’янську слідчі експерименти про обставини загибелі італійського фоторепортера Роккеллі та російського перекладача Миронова 24 травня 2014 року. Слідчі дії довели, що Марків не причетний до загибелі італійського фоторепортера.

15 жовтня в Мілані на третьому засіданні апеляційного суду в справі нацгвардійця Віталія Марківа заслухали висновки дослідження щодо розмови Марківа зі співкамерником про загибель італійського репортера. Сторона обвинувачення намагалася долучити до справи непрямі слова Віталія, які вирвані з контексту. Йдеться про фразу "вбили журналіста", яку отримали під час прослуховування гвардійця Марківа в СІЗО і яку намагалися інтерпретувати ніби "я вбив".

Згідно з новим перекладом розмови Віталія Марківа із співкамерником у липні 2017 року, він не говорив "ми прибрали репортера", а сказав: "У 2014 був убитий італійський репортер, і тепер вину хочуть покласти на мене".

За звільнення Марківа боролися Міністерство внутрішніх справ України та Уповноважена з прав людини Верховної Ради Людмила Денісова. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що суд над Марківим є елементом гібридної війни Росії, адже звинувачували не просто одного захисника України, а й усю армію.

3 листопада Апеляційний суд зняв усі обвинувачення з Марківа, його того самого вечора забрали з в'язниці Опера.