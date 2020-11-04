Нардепи в першому читанні підтримали посилення відповідальності за неправдиві мінування та "телефонний тероризм"

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Таке рішення підтримали 235 нардепів.

"Метою прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян» (далі – проєкт Закону) є суттєве зменшення кількості завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, а також забезпечення економії матеріальних й інших ресурсів органів державної влади, які використовуються для їх перевірки та усунення негативних наслідків розповсюдження неправдивої інформації", - йдеться в Пояснювальній записці.

Зокрема, документом посилюється відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками окрім позбавлення волі на строк від двох до шести років може бути застосовано також конфіскацію майна

Також законопроєктом частину другу статті 259 КК пропонується викласти в новій редакції, якою встановити посилену кримінальну відповідальність за діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я, або заклади освіти (у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої).

Нагадаємо, у вересні Національна поліція закликала Раду посилити відповідальність за неправдиві мінування. У 2012-2013 роках у поліцію надходило близько 200 подібних повідомлень, а в 2014-2016 роках їх кількість зросла більш ніж учетверо і сягає понад 800 повідомлень. За вісім місяців 2017 року було вже 372 помилкових "мінування".

Кримінальний кодекс України містить окрему статтю 259 про свідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху, вона передбачає до шести років для "жартівників". Але ризик потрапити за ґрати часто не відлякує псевдомінерів.